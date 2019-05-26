Gece yarısı üzücü haber geldi!

Silah sesine uyanan baba M.E., A.'yi kanlar içinde yatarken görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri A. E.nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, A. E.nin cenazesinin yarın öğle vakti Halıkent Camiinde kılınacak namazın ardından Halıkent Mahallesindeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.