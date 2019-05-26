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Hava ambulansı 1 aylık Elfin Ilgın bebek için havalandı

Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Servisinde diyafram fıtığı teşhisi konulan 1 aylık Elfin Ilgın Demir bebek hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019 17:15
Hava ambulansı 1 aylık Elfin Ilgın bebek için havalandı

Zonguldak'ta ikamet eden Havva ve Soner Demir çiftinin 1 ay önce Elfin Ilgın adını verdikleri ilk çocukları dünyaya geldi. Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Servisinde tedavi altına alınan bebeğe diyafram fıtığı teşhisi konuldu. 1 ay boyunca hastanede tedavi gören bebeğin ileri derece tetkik ve tedavisi için Ankara Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. 112 ekipleri hastaneden alarak sedyeye koydukları bebeği Kozlu ilçesindeki Kozlu Belediyespor'a ait sahaya geldi. Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı da stada iniş yaptı. Elfin Ilgın'ın annesi Havva ve babası Soner Demir çiftti, Elfin Ilgın hava ambulansına bindirildiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Hava ambulansında görevli sağlık ekipleri sedyeden aldıkları bebeği helikopterdeki küveze koydular. Bebeğe helikopterde ilk müdahalesini yapan ekipler, Ankara'ya hareket etti.

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Hava ambulansı 1 aylık Elfin Ilgın bebek için havalandı
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