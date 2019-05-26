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yine zirvede

akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen ‘’ yayımlanan 11’inci bölümüyle yine en çok izlenen programo ldu

Giriş Tarihi: 26.5.2019
Hercai yine zirvede
Cuma akşamları atv ekranlarında yayımlanan 'Hercai' dizisinin yeni bölümü, Tüm Kişiler'de % 11.36 izlenme oranı ve yüzde 28.80 izlenme payı, 20 + ABC1'de %8.68 izlenme oranı ve % 22.86 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Hercai'nin 11'inci bölüm etiketi #senbenimsin, Twitter Türkiye listesinde birinci sıraya, dünya listesinde ise 4'üncü sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar gündemde kalmayı başardı. Yayımlandığı ilk bölümden itbaren ilgi gören dizi Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor. MAGAZİN SERVİSİ
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Hercai yine zirvede
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