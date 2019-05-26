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SON DAKİKA... Fikirtepe'deki yangından acı haberler geliyor! Ölü ve yaralılar var

İstanbul 'den gelen son dakika bilgisine göre, 3 farklı binada çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Yangında ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Fikirtepe'de gerçekleşen yangının başladığı boş binanın kağıt toplayıcılar tarafından depo olarak kullandığı öne sürülüyor. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 08:20
SON DAKİKA... Fikirtepe'deki yangından acı haberler geliyor! Ölü ve yaralılar var

Edinilen son dakika bilgisine göre, Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada yangın başladı. Çevredeki 3 farklı binaya sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 ve 5 katlı binaların üst katlarında mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtarırken hızlı şekilde yayılan yangına müdahale etti.

Yangının başladığı boş binanın kağıt toplayıcılar tarafından depo olarak kullandığı öne sürülürken, yangın sırasında alevlerden kurtulamayan bazı vatandaşların hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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SON DAKİKA... Fikirtepe'deki yangından acı haberler geliyor! Ölü ve yaralılar var
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