Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kadir Gecesi ibadetleri nedir? Kadir gecesi kılınacak namazlar, dualar neler?

ibadetleri nedir? Kadir gecesi kılınacak namazlar, dualar neler?

Müslümanların heyecanla beklediği ’nde ibadetler, dualar bu gece okunacak. 2019 Kadir Gecesi namazında yine camiler dolup taşacak. Müminler bu gece bol bol ibadet edip, dualar edecek. İslam'ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden Kadir Gecesi’nde kılınacak namazlar ise araştırılıyor. On bir aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nin önemine değinecek olursak bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmette iner, Kuran okunduğu zaman melekler yeryüzüne inerler. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir. Bu gece selamet gecesidir. Peki , kılınacak namazları ve okunacak duaları nelerdir?

Giriş Tarihi: 26.5.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 10:48
Kadir Gecesi ibadetleri nedir? Kadir gecesi kılınacak namazlar, dualar neler?

Bol bol dua okunup, ellerin semaya açılacağı Kadir Gecesi ibadetleri, dualarına ve kılınacak namazlarına haberimizde yer verdik. Müslüman alemini yakından ilgilendiren Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler önem arz ediyor. 7'den 70'e herkesin bildiği gibi Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Bu gece o kadar mübarektir ki sabaha kadar yeryüzüne akın akın melekler iner. Allah edilen duaları kabul eder. Peki Kadir Gecesi namazları, duaları ve yapılacak ibadetleri nelerdir? İşte mübarek Kadir Gecesi hakkında merak edilenler…

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlar Kadir Gecesi'nin ibadetlerini, dualarını ve kılınacak namazlarına haberimizin devamında ulaşabilir…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadir Gecesi ibadetleri nedir? Kadir gecesi kılınacak namazlar, dualar neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN