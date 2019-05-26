Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2019 Kadir Gecesi’ne kaç gün kaldı?

Mübarek Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Ramazan ayının içerisinde bulunan Kadir Gecesi Diyanet tarihi merak ediliyor. Vatandaşlar bu anlamlı Kadir Gecesi gününde ibadetlerini yapacak ve dualarını gerçekleştirecek. Kur'anın indirildiği Kadir Gecesi'ne sayılı günler kaldı. İslam dininde Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan ve duaların kabul edildiği Kadir Gecesi tarihine kısa süre kaldı. Peki Diyanete göre Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?



İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, 'sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece' olarak kabul ediliyor. İşte Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2019 Kadir Gecesi tarihi ve önemi sizlerle…