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ne zaman, hangi gün? 2019 Kadir Gecesi’ne kaç gün kaldı?

İslam dünyasının heyecanla beklediği 2019 Kadir Gecesine sayılı günler kaldı. Mübarek 3 ayları geride bıraktığımız şu günlerde Diyanete göre ne zaman, bu yıl hangi güne denk geliyor merak edildi. Duaların kabul edildiği ve bol bereketi olan bu gece Ramazan ayının 27.gecesi olarak bilinir. Kuran’ın Hazreti Muhammet’e indirilmeye başlandığı gece olarak Müslümanlarca çok kutsal sayılan, Kadir Gecesi Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Peki Diyanet takviminde , hangi gün?

Giriş Tarihi: 26.5.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 10:50
Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2019 Kadir Gecesi’ne kaç gün kaldı?

Mübarek Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Ramazan ayının içerisinde bulunan Kadir Gecesi Diyanet tarihi merak ediliyor. Vatandaşlar bu anlamlı Kadir Gecesi gününde ibadetlerini yapacak ve dualarını gerçekleştirecek. Kur'anın indirildiği Kadir Gecesi'ne sayılı günler kaldı. İslam dininde Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan ve duaların kabul edildiği Kadir Gecesi tarihine kısa süre kaldı. Peki Diyanete göre Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?


İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, 'sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece' olarak kabul ediliyor. İşte Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2019 Kadir Gecesi tarihi ve önemi sizlerle…

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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2019 Kadir Gecesi’ne kaç gün kaldı?
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