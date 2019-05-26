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Motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı

'nın Karacabey ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019 07:39 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 08:04
Motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı

Kaza, Bursa- İzmir karayolu Karacabey bağlantı yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giden Kubilay K. (29) yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giden Dursun D. (44) yönetimindeki 19 NE 959 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Kubilay K. ile arkasında oturan arkadaşı Melih A. (24) yaralandı.


Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı gençler, ambulansla ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı
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