Önce zayıflayacak sonra anne olacaktı ama...

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'ninbaşkenti Londra'da yaşayan Özge Mitoğlu (28), tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak istedi. Ancak, kiloları tedaviye müsait değildi. Fazla kilolarından kurtulmak için akrabalarının bulunduğu İzmir'e gelen Mitoğlu, özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. Taburcu edilen Mitoğlu, ameliyattan iki gün sonra rahatsızlanınca yeniden hastaneye başvurdu. Ancak tedaviye cevap vermeyen genç kadın, ameliyattan dört gün sonra hayatını kaybetti. Talihsiz kadın, dün Konak'taki Kahramanlar Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.Yeğeninin hayatını kaybettiğini öğrenince Almanya'dan İzmir'e gelen Nuri Taşarsu, "Ameliyattan 2 gün sonda rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Ancak ameliyatı yapan doktor o gün hastanede olmadığı için serum verip eve göndermişler. Ertesi gün yine rahatsızlanmış. Bu kez doktor gelip müdahale etmiş ve operasyona almışlar. Ardından bir gün beklenmesi gerektiği söylenmiş ve ertesi gün tekrar ameliyata alınmış. Yeğenimi ikinci kez ameliyata aldıklarında iç organlarını kaybettiği fark edilmiş. Biz ihmal olduğunu düşünüyoruz. 28 yaşında bir genci kaybettik. Bir ihmal varsa adli süreç başlayacak. Gurbete yaşadığı için 'çocuğum olsun, ona sarılarak gurbetliği yaşamayayım' diyordu. Hayat dolu biriydi. Ameliyat öncesi korkusu yoktu ama ağabeyi gördüğü rüya üzerine arayıp 'ameliyata girme bizim evin yandığını gördüm' demiş. Bu yüzden üç kez randevuyu iptal etti ama sonra karar alıp ameliyata girdi. Eşi Mehmet Mitoğlu da 10 gün sonra aynı hastanede mide küçültme ameliyatı olacaktı" dedi.