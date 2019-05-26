POMEM alımı ne zaman? 25. Dönem POMEM başvuru şartları nelerdir?

Polis olmak isteyen binlerce aday POMEM alımlarına ve başvuru şartlarına odaklanmış durumda. POMEM alımlarında sıra 25.Döneme geldi. Binlerce adaya müjdeli haber ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. Edinilen son bilgiye göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl içerisinde 12.500 polis alımı yapılacağını duyurdu. Bu alımlardan 10.000'i POMEM bünyesine 2.500'i ise PMYO bünyesine alınacak. Peki 2019 POMEM alımı ne zaman, şartları nelerdir?

POMEM ALIMI NE ZAMAN?

25. Dönem alım için soruları yanıtlayan bakan Soylu, alımının ne zaman yapılacağına ilişkin detaylara yer verdi…