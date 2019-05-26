Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Viranşehir ilçesindeki bir tarlaya şüpheli balon düştüğüne yönelik 156 Jandarma ihbar hattına ihbar geldi.

Viranşehir Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince bölgede çalışma yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HAVA ARAÇLARINA ZARAR VERİRMEK AMACIYLA HAZIRLANDI"

"Ekiplerce yapılan ön incelemede misina ile birbirine bağlanmış şişkin vaziyette olay mahalline uçarak geldiği değerlendirilen ve ucuna patlayıcı madde yerleştirilmiş düzenek bulunan ve ilkel yollarla hazırlanarak balon haline getirilmiş şüpheli iki cisim tespit edilmiştir. Bahse konu cismin hava araçlarına zarar verdirmek amacıyla hazırlandığı değerlendirilmektedir. Patlayıcı madde imha ekibinin bölgeye gelmesi ile yapılan çalışmalar neticesinde 14,5 mm doçka uçaksavar mühimmatı olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, konuyla ilgili detaylı soruşturmanın ise Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.