Subaylık hayali denizde bitti

BUGÜN NELER OLDU

Çanakkale'ninAyvacık ilçesinde, Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören İbrahim Soysal boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Sıtkı Esen'i kurtarmak için denize atladı. Ancak Ak Liman mevkisinde meydana gelen üzücü olayda İbrahim Soysal'ın cansız bedeni denizden çıkartılırken kurtarmaya çalıştığı arkadaşı Sıtkı Esen de yarı baygın olarak götürüldüğü hastanede yapılan tüm mühalelere rağmen hayatanı kaybetti. Subay olup çiftçilikle zar zor geçinen ailesine yardımcı olma hayali kuran İbrahim Soysal, Mihriban ve Ramazan Soysal çiftinin tek çocuğuydu. Ailenin üzerine titredikleri tek çocuklarının denizde boğulmasıyla hayatları kararırken acılı anne Mihriban Soysal, "Ben onu fasulye biber ekerek büyüttüm. O subay olup bana bakacaktı. Ben onsuz ne yaparım" feryatları yürekleri dağladı. İki genç, bugün toprağa verilecek.