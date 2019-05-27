Burun kıran Ünlü Profesöre hapis cezası

İstanbul'da bulunan tarihi yapıtlar üzerine yürüttüğü çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Ufuk Kocabaş trafikte yol vermeyen bir sürücünün burnunu kırdı. Yaşanan arbede sonrası Kocabaş'tan şikâyetçi olan Hamdi A. akademisyenin cezalandırılması için yargıya başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

YOL VERMEYİNCE BURNUNU KIRDI

Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık tarafından düzenlenen iddianamede olay şöyle anlatıldı: Prof. Dr. Ufuk Kocabaş Roma'da bir seminere katılmak için kendisi gibi akademisyen olan eşi Hatice Işıl Kocabaş'ın idaresinde olan araçla havalimanının yolunu tutmuştu. Trafikte Hamdi A.'nın idaresinde bulunan araçla kafa kafaya gelince ikili arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ufuk Kocabaş araçtan inerek Hamdi A.'ya açık pencereden yumruk atarak burnunu kırdı.

KOMŞUSUNA DA HAKARET ETTİ

Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Hamdi A.'nın eşi tanıdıkları olan Ümit Ç.'yi olay yerine çağırarak yardım etmesini istedi. Kavgayı ayırmak isteyen Ümit Ç. Prof. Dr. Kocabaş'a komşu olduklarını söylese de öfkeli akademisyen komşusuna 'Sen kimsin a…' diyerek hakaret etti.

HASTANELİK ETTİ

Arbede sırasında yüzüne aldığı darbeler sonucu gözlüğü kırılan Kocabaş eşi ile birlikte olay yerinden ayrılırken Ümit Ç.'de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aldığı darp raporu sonrası karakola giden Ümit Ç. Ufuk Kocabaş'tan şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Ufuk Kocabaş hakkında 'Yaralama ve Hakaret' suçları kapsamında dava açıldı.

HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ufuk Kocabaş Ümit Ç.'nin eşine küfürler savurduğunu bunun üzerine de darp edildiğini kendisinin şiddet kullanmadığını iddia etti. Mahkeme Hamdi A.'nın burnunda orta derecede kırık olduğu anlaşıldığını ifade ederek Prof. Dr. Kocabaş'a 4 ay 13 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.