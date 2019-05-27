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Devlet hastaneleri kaçta açılıyor? Devlet hastaneleri çalışma saatleri 2019...

Devlet hastaneleri açılış ve kapanış saatleri randevu saatlerini de belirler. Bu bakımdan büyük önem teşkil eden devlet hastanelerinin açılış ve kapanış saatleri bilinmelidir. Yeni gelen güncellemelere göre 2019 devlet hastaneleri çalışma saatleri..

Giriş Tarihi: 27.5.2019 15:02
Devlet hastaneleri kaçta açılıyor? Devlet hastaneleri çalışma saatleri 2019...

2019 yılı her alana yeni gelen güncellemeler ve düzenlemelerle devam ediyor. Bu bakımdan büyük önem teşkil eden sağlık sektörünü yakından takip etmek gerekiyor. Vatandaşların randevu alabilmeleri için aynı zamanda hastanelerin çalışma saatlerini de bilmeleri gerekiyor. Bu bakımdan sizler için devlet hastanelerinin çalışma saatlerini derledik..

İşte 2019 yılı devlet hastanelerinin çalışma saatleri:

Devlet hastaneleri sabah 09:00'da açılmakta olup 12:30'da öğle tatiline girer ve 1 saatlik molanın ardından 13:30'da mesai başlangıcı olur. Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermeyen devlet hastanelerinin hafta içi mesai saati bitimi ise 16:00'dır.

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Devlet hastaneleri kaçta açılıyor? Devlet hastaneleri çalışma saatleri 2019...
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