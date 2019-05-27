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25. Dönem başvuru şartları neler? POMEM polis alımı ne zaman yapılacak?

alımlarına yoğun ilgi sürüyor. 2019 yılında POMEM alımları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından devam ettiriliyor. Binlerce polis olmak isteyen aday internetten ‘ 25. Dönem POMEM şartları nelerdir? POMEM başvurusunu kimler yapabilir?’ sorusuna yanıt arıyor. Polis olmak isteyenlere müjdeli haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vermişti. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 2019 yılının başında 15 bin polis alımı yaptıklarını söyledi. 15 bin polis alımının ardından bir 10 bin daha polis alacaklarını söyleyen Bakan Soylu , bu alım için Eylül ayını işaret etti. İşte POMEM alımlarına dair merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 27.5.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 09:34
25. Dönem POMEM başvuru şartları neler? POMEM polis alımı ne zaman yapılacak?

Polis olmak isteyen binlerce aday POMEM alımlarına ve başvuru şartlarına odaklanmış durumda. POMEM alımlarında sıra 25.Döneme geldi. Binlerce adaya müjdeli haber ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. Edinilen son bilgiye göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl içerisinde 12.500 polis alımı yapılacağını duyurdu. Bu alımlardan 10.000'i POMEM bünyesine 2.500'i ise PMYO bünyesine alınacak. Peki 2019 POMEM alımı ne zaman, şartları nelerdir?

POMEM ALIMI NE ZAMAN?

25. Dönem alım için soruları yanıtlayan bakan Soylu, alımının ne zaman yapılacağına ilişkin detaylara yer verdi…

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25. Dönem POMEM başvuru şartları neler? POMEM polis alımı ne zaman yapılacak?
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