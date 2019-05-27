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Taksiciye pitbull ve bıçaklı gasp

Murat Ayer, aracına binen iki şahıs tarafından dehşeti yaşadı. ’ndan aracına aldığı bir şahıs, taksiciyi Çengelköy’ getirerek, yanında pitbull köpeği olan bir arkadaşını daha araca aldırdı. Ardından taksiciyi Ümraniye’de bir mezarlığa doğru getiren şahıslar, pitbull ve bıçak ile taksiciye saldırdı. Taksicinin 200 lirasını ve cep telefonu gasp eden şahıslardan birisi yakalanırken diğer kayıplara karıştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 11:25
Taksiciye pitbull ve bıçaklı gasp

Olay geçtiğimiz gün Ümraniye'deki Hekimbaşı Mezarlığı yanında sabah saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre Taksicilik yapan Murat Ayer, Tarlbaşı'ndan bir yolcuyu aracına aldı. Adının E.K. olduğu öğrenilen şahıs taksiciye Üsküdar Çengelköy'e gitmesini söyledi. Ardından taksiyle Çengelköy'e gelen şahıs 'para alıp geleceğim' diyerek taksiden inip bir eve uğradı. Birkaç dakika sonra araca geri binen şahıs, taksiciye başka bir yere gitmesini söyleyerek yolu tarif etti. Daha sonra bir hurdacının önüne gelen taksiye, yanında pitbull cinsi köpek bulunan ve şahsın arkadaşı olan Sedat Ç. isimli şahıs da bindi. Şahıslar taksiciyi yönlendirerek bir mezarlığa getirdiler. Ardından ön koltukta oturan şahıs, taksicinin boğazına aniden bıçak dayadı. Arka koltukta oturan diğer şahıs ise taksiciyi 'kımıldarsan köpeği üstüne salarım' diyerek tehdit etti.

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Taksiciye pitbull ve bıçaklı gasp
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