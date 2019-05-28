1.5 yaşındaki minik Ecrin'in ölümünde son dakika ayrıntısı! Köyden 1 km ötede bulundu; herkesin aklındaki o soru...

1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu iddia edilen ceset parçalarıyla ilgili ekipler inceleme yaptı. Evlerinin yakınlarındaki ormanlık alanda parçalanmış halde bulunan minik Ecrin'in kaderi tüm Türkiye'yi kederlendirdi. Ecrin'in annesi Sevcan Kurnaz, eşinin yeğeni Deniz Kurnaz ile yasak aşk yaşamış daha sonra eşi Cengiz Bey ölünce Deniz Kurnaz ile evlenmişti. Deniz ile kardeşi Özkan'ın arasında Sevcan'dan dolayı anlaşmazlıkların yaşandığı Özkan'ın bu nedenle Ecrin'i kaçırmış olabileceği iddialar arasında yer alıyor. Ecrin'in kaybolduğu saatlerde Özkan Kurnaz'ın 1-2 saat ortadan kaybolması da durumu farklı bir boyuta taşıyor. Vatandaşlar Ecrin'i kim öldürdü sorusunun cevabını arıyor... Son dakika haberinin detayları burada.