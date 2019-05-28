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1.5 yaşındaki minik Ecrin'in ölümünde ayrıntısı! Köyden 1 km ötede bulundu; herkesin aklındaki o soru...

Tüm Türkiye'nin iyi haber beklediği Ecrin'den gelen haberi herkesi büyük üzüntüye boğdu. 22 gündür kayıp olan 1.5 yaşındaki , 'un ilçesine bağlı ailesiyle yaşadığı köyün yakınlarında ölü bulundu, Ecrin'in ayaklarında da kaybolduğu günkü ayakkabıları vardı. Ecrin'i kim öldürdü? ile Tatlı Sert programında ilk kez gündeme gelen Ecrin bebekten 22 gündür haber alınamıyordu, hem jandarma ekipleri hem de AFAD ekipleri tarafından hem köy hem de çevre yollar aranmıştı. Ecrin Kurnaz'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili Müge Anlı son dakika bilgilerini ortaya çıkardı. Anne , üvey baba , üvey amca 'ın çelişkili ifadeleri ortalığı karıştırdı. İşte Ecrin Kurnaz hakkında ortaya çıkan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 28.5.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 09:03
1.5 yaşındaki minik Ecrin'in ölümünde son dakika ayrıntısı! Köyden 1 km ötede bulundu; herkesin aklındaki o soru...

1.5 yaşındaki 'a ait olduğu iddia edilen ceset parçalarıyla ilgili ekipler inceleme yaptı. Evlerinin yakınlarındaki ormanlık alanda parçalanmış halde bulunan minik Ecrin'in kaderi tüm Türkiye'yi kederlendirdi. Ecrin'in annesi , eşinin yeğeni ile yasak aşk yaşamış daha sonra eşi Cengiz Bey ölünce Deniz Kurnaz ile evlenmişti. Deniz ile kardeşi Özkan'ın arasında Sevcan'dan dolayı anlaşmazlıkların yaşandığı Özkan'ın bu nedenle Ecrin'i kaçırmış olabileceği iddialar arasında yer alıyor. Ecrin'in kaybolduğu saatlerde 'ın 1-2 saat ortadan kaybolması da durumu farklı bir boyuta taşıyor. Vatandaşlar Ecrin'i kim öldürdü sorusunun cevabını arıyor... Son dakika haberinin detayları burada.

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1.5 yaşındaki minik Ecrin'in ölümünde son dakika ayrıntısı! Köyden 1 km ötede bulundu; herkesin aklındaki o soru...
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