Sosyal medya fenomenlerinin "uyuşturucuyu özendirme" davası

Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Karagöz ve Aydoğduoğlu ile avukatları katıldı.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Karagöz, yazar olduğunu ve aylık 10 bin lira gelirinin bulunduğunu söyledi.

Sanık Karagöz savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Paylaşımları, kesinlikle uyuşturucu maddeyi özendirme amacıyla yapmadım. Sosyal medyada paylaştığım 'Bir uyuşturucu kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin?' şeklindeki paylaşımı, anlamsız ve moda olduğu için bu şekilde yaptım. 'Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor.' derken Narkoz isimli diziden bahsediyordum." dedi.

Sanık Karagöz'ün avukatı Ali Furkan Tatlı, müvekkilinin suç işleme kastı olmadığını dile getirerek, bu tür paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.

"BERAATİME KARAR VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Sanık Burak Aydoğduoğlu, atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek, "11 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. Mary Jane isimli şarkı ile de popüler olmayı başardım ancak şarkının içeriğinde uyuşturucuyu özendirme amacım yoktu. Sadece eğlenceli olmasını istedim. Şarkıda bahsedilen Mary Jane, Örümcek Adam filmindeki Mary Jane'dir. Sonuçta bunlar şarkı sözüdür. Şarkı sözü olarak değerlendirilmesini talep ediyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Sanık Aydoğduoğlu'nun avukatı Gülşen Orman Çakar, müvekkilinin uyuşturucuyu teşvik etmek gibi bir amacı olmadığını savunarak, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanık Burak Aydoğduoğlu hakkında benzer eylem nedeniyle kovuşturması devam eden İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesinin dosyasının istenilmesine karar verdi.

Sanık avukatlarına esas hakkındaki son beyanlarını yazılı olarak sunmaları için gelecek celseye kadar süre verilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede,"uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde, "PuCCa Fan Clup" isimli Facebook hesabı kullanıcısı sanık Pınar Karagöz ile "Buryy Soprano" takma adını kullanan YouTube kullanıcısı sanık Burak Aydoğduoğlu'nun uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Karagöz'ün sosyal medya üzerinde 1 milyon 72 bin takipçisinin olduğu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini madde kullanımda cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği kaydediliyor.

Diğer sanık Burak Aydoğduoğlu'nun da YouTube'da paylaştığı ve söylediği "Mary Jane" adlı şarkının argodaki manasının "esrar" olduğu aktarılan iddianamede, sanığın şarkıda sözü geçen "Mary Jane"i gerçek kişi olarak değil, "esrar" maddesini kastederek söylediği, sosyal medya paylaşım sitelerinde uyuşturucu maddelerin kullanılmasını alenen özendirdiği belirtiliyor.

İddianamede, bu kapsamda sanıklar Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu'nun, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan beşer yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.