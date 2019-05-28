Tüp bebek kardeşle hayata tutundu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan Eda'ya henüz 1 yaşındayken Akdeniz Anemisi teşhisi konuldu. 5 yıl boyunca çok zorlu süreçlerden geçen minik Eda'ya, ailesinin tüp bebek yöntemi ile dünyaya getirdikleri erkek kardeşi Alp Koşar'dan yapılan ilik nakli ve kordon kanı tedavisi umut oldu. Eda'nın babası Tonguç Koşar yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: "Eda 1 yaşına geldiğinde doktor kan testi yaptırmamızı söyledi. Yapılan o test sonrası Eda'nın doktoru aradı, 'Ben sizi bir yere yönlendireceğim, o merkeze gidin' dedi. Talasemi merkezinde önce kızımdan kan alındı ve hasta olduğunu söylediler. Anne ve baba olarak bizlerden de kan alındığında fark edildi ki ben tam taşıyıcı iken, eşim gizli taşıyıcıymış. Bize, 'Bir şeker hastası nasıl insülin iğnesi vuruluyorsa kızınız da hep kan alacak, yaşamını bu şekilde devam ettirecek' dediler. Türkiye'ye gelip hastalığı tam olarak ayrıntılarıyla öğrenmek istediğimizde bu yöntemden haberdar olduk."



'BASKI VE STRES VARDI'

Tüp bebek tedavisine karar vermelerinin ikinci bebeği düşündüklerinden kolay olduğunu söyleyen anne Günel Koşar ise "Bize Eda'nın bir kardeşi olursa ondan alınacak kordon kanı ile tedavi edilebileceğini anlatıldı. İkinci çocuğa normal şartlarda hamile kalmamda bazı riskler de vardı ki yine hasta bir çocuğun doğma riski yüzde 50'ydi. Bu yüzden tüp bebek yöntemini tercih etmemiz daha avantajlı oldu. Doktorumuz Prof. Dr. Tunç Fışgın,bize bütün bilgileri verdi. Sonra süreç başladı. Tüp bebek tedavisinde öyle bir bekleyiş var ki... Üzerimizde büyük bir baskı ve stres hâkimdi. Şükür her şey sorunsuz ilerledi. Şimdi Eda 6, kardeşi Alp 3 yaşına bastı. Çok sağlıklı ve mutlular. O kaygı dolu, yorucu günler geride kaldı. Aileler tüm tedavi yöntemlerini denemeli" dedi.







HEM KORDON KANINI HEM DE KEMİK İLİĞİNİ VERDİ

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Fışgın ve Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Bozkurt, şu bilgileri verdi: "Aile, tüp bebek yöntemini kabul etti ve tam uyumlu bir kardeş oluşturuldu. Alp doğduğunda kordon kanını alıp -180 derece sıvı nitrojen tanklarında Alp 1 yaşına gelene kadar dondurduk. Sonra Alp'ten hem doğumda aldığımız kordon kanını hem de kemik iliğini naklettik. Dolayısıyla Alp hem kemik iliğini, hem de kordon kanını Eda'ya verdi. Biz de başarılı bir nakil gerçekleştirdik."

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