Yağ yakıcı besinler nelerdir? Yağ yakıcı süper yiyecekler listesi...

Kadınlar başta olmak üzere günümüzde artık erkeklerin de korkulu rüyası olan kilo problemi için çeşitli çalışmalar, araştırmalar yapılsa da hiçbir zaman istenilen noktaya gelinemedi. İnsanların fit vücut algısı, sosyal çevre ya da aile baskısı, psikolojik sebepler ya da tamamen hiçbir sebebi olmaksızın kişisel şeylerden ötürü insanlığın varoluşundan bu yana kilo problemi her zaman sıkıntı oldu. Binlerce çalışmalar yapılsa da spor faaliyetleri aktifleştirilse de özellikle kadınlar için hiçbir zaman tam olarak istenilen noktaya gelinemedi. Bu durum kişinin dengesini bozarken aynı zamanda çevresini de olumsuz yönde etkilemeye başladı. Bu döngü içinde kaybolan insanlar bu durumdan kurtulabilmek adına kendilerine çeşitli çareler aramaya başladılar. Bunun için doğa anadan faydalanan insanların ilk kullandıkları bitkiler oldu. Sebze ve meyvelerin vitamin değerleri, kalori ölçüleri derken bitkiler üzerinde çeşitli araştırmalar ve deneyler yapılması bu durumun gerçekliğini ortaya koydu. Buna göre ilk olarak yağ yakımı dendiğinde vücutta akla ilk gelen yer olan göbek ve bel çevresidir.

Yağ yakıcı besinler metabolizmayı hızlandırma konusunda büyük destek verir. Yağ yakımını anlayabilmek için önce metabolizmanın nasıl çalıştığını anlamamız gerekir.

METABOLİZMA NEDİR? METABOLİZMA NASIL ÇALIŞIR?

Metabolizma; yediğimiz ve içtiğimiz her şeyin vücutta enerjisini sağlamaya yönelik olan bir süreçtir. Metabolizma gün boyu çalışır ve alınan vitaminleri vücuda kaydedip zararlıları atmaya çalışır. Bu döngü şeklinde ilerler.

YAĞ YAKICI BESİNLER NELERDİR?

Yağ yakımını en kolay şekilde sağlayacak besinler şunlardır:

1.Yumurta

2.Yeşil sebzeler

3.Somon

4.Avokado

5.Kuruyemişler

6.Tam tahıllar

7.Hindistan Cevizi Yağı

8.Çay

9.Kahve