Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 29 Mayıs Milli Piyango çekiliş sorgula...

Her ayın 9,19 ve 29. günlerinde çekilen Milli Piyango'da şanslı numaralar belli oldu. Şans oyunu seven vatandaşların büyük umutlarla aldığı biletlerin ne sonuç getireceğini büyük merakla takip ettiği sonuçlarla ilgili tüm detyları ve Milli Piyango sonuç sorgulama ekranıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabileceksiniz. İşte 29 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI