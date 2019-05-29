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Haftanın aktüel ürünler kataloğu BUGÜN raflarda yerini aldı! 29 Mayıs listesinde neler var?

29 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Her hafta Çarşamba günü indirim listesi yayınlanıyor. Özellikle tatile çıkacaklar için bu hafta şaşırtan indirimleriyle karşımıza çıkıyor. Vatandaşların hem ekonomik hem uygun fiyatları aktüel listesine bakmaya başladı. Deniz gözlüğü, güneş kremi, şişme havuz gibi plaj ürünleri 29 Mayıs ŞOK kataloğunda görücüye çıktı. İşte ŞOK aktüel ürünler indirim katalog listesi…

Giriş Tarihi: 29.5.2019 08:44 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 08:44
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu BUGÜN raflarda yerini aldı! 29 Mayıs ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

29 Mayıs ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğu ise bu hafta dopdolu!Her hafta Çarşamba günleri ŞOK marketler zincirinin indirimli olarak sattığı ürünler bir hafta öncesinden ŞOK aktüel ürünler listesi adı altında yayınlanıyor. ŞOK kataloğu' Harca Harca Bitmez' kampanyasıyla indirimli ürünlerini tanıttı. Yaptığı sayısız indirimle karşımıza çıkan ŞOK aktüel kataloğu bu hafta yine tüketicisini şaşırttı. Bu hafta Bestway Baskılı Deniz Kolluğu 7,99 TL, Bestway Baskılı Can Yeleği 19,95 TL ve Pilsan Kamyon Taşıyıcılı ve Tekneli Oyuncak 17,95 TL'den satışa sunulacak. İşte kaçırılamayacak ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğu…

Sizde en yakın ŞOK marketten avantajlı ürünlerden faydalanabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (29 MAYIS 2019)

ŞOK 29 Mayıs 2019 tarihinde satışa sunulacak olan indirimli aktüel ürünler listesi açıklandı.

Haberimizin detaylarından birçok kişinin merakla beklediği ŞOK aktüel ürünler kataloğuna tam liste halinde ulaşabilirsiniz.

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Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu BUGÜN raflarda yerini aldı! 29 Mayıs ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?
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