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ve hangi gün idrak edilecek? 2019 Kadir Gecesi tarihi ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimi ile 2019 sorusunun yanıtı da belli olmuştu. Ramazan ayının ardından heyecanla beklenen ‘2019 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?’ en çok arananlar arasına girdi. Yılın en anlamlı gecesinde Kur'an’ı Kerim’in indirilmeye başlamış, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e Hira dağında Kur'an’ı Kerim’in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor; “Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır." Haberimizin devamında ‘ 2019 yılı Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek?’ sorusunun yanıtı sizlerle...

Giriş Tarihi: 30.5.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 11:13
Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? 2019 Kadir Gecesi tarihi ne zaman?

Müslüman alemi tarafından heyecanla beklenen bir gün daha geldi çattı. Kadir Gecesi ne zaman, Diyanet 2019 takviminde Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor merak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre 2019 Kadir Gecesi tarihi açıklanmıştı. Bu özel ve anlam dolu gecede vatandaşlar bol bol dualar edip, ibadetlerini gerçekleştirecek. Kadir Gecesi'nde allah edilen duaları kabul eder, ibadetlere kat kat sevap verir, af dileyenleri affeder. On bir ayın sultanı Ramazan ayının içerisinde yer alan Kadir Gecesi ne zaman hangi tarihe denk geliyor? Haberimizin ayrıntılarında Kadir Gecesi önemi ve tarihiyle alakalı detaylara erişebilirsiniz…

Gerek İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den gerek ise İslam Peygamberi olan son peygamber Hz. Muhammed'in sünnet ve hadislerinden görüleceği üzere Kadir Gecesi çok önemli bir gecedir.

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