Milan'ın gözü Maldini'de!

Serie A'yı beşinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından dahil olamayan, sezonu beklentilerin altında tamamlayan Milan'da yeni teknik direktör adayları belli olmaya başlıyor.

Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre Gennaro Gattuso ile yollarını ayıran İtalyan ekibinde CEO Ivan Gazidis, teknik direktörlük koltuğunda kulübün efsanesi Paolo Maldini'yi görmek istediğini ifade etti.

"Fikirlerimiz, yeteneklerimiz ve atacağımız sağlam temellerle Milan'ı en üst seviyeye geri getireceğiniz" diyen Gazidis, "Evet. Bu uğurda Maldini'yi teknik direktör olarak görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde sportif direktör Leonardo ile de yollarını ayıran Milan'ın, teknik direktör olarak altyapısından yetiştiği kulübün formasını 24 yıl giyen eski futbolcu Paolo Maldini ile yakın bir tarihte temasa geçmesi bekleniyor.

İtalyan kulübünün Maldini'nin yanı sıra Simone Inzaghi, Maurizio Sarri, Marco Giampaolo ile ilgilendiğini belirtiliyor.