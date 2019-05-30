Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 30 Mayıs MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Her perşembe şans oyunları severlerin gündeminde olan Süper Loto sonucu, Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto 30 Mayıs 2019 çekilişi ile sonuçlandı. geçtiğimiz haftalarda 5. kez devreden büyük ikramiye, Süper Loto çekiliş sonucu ile 6 şanlı numarayı bilen çıkmaması nedeniyle bu hafta da devir etti. Vatandaşların büyük umutlar bağladığı bu haftaki Süper Loto çekiliş sonucu ve MPİ 30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula konuları araştırılmaya yoğun olarak devam ediyor. İşte şanslı numaralar...

MPİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULA

Süper Loto çekilişleri her hafta olduğu üzere bu hafta da 30 Mayıs tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirildi.

İşte şanslı numaralar;

5 bilen (74 kişi) kişi başı 9.596,25 TL, 4 bilen (4.253 kişi) kişi başı 181,25 TL, 3 bilen (86.347 kişi) kişi başı 15,05 TL'lik ödüllerin sahibi oldu.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez