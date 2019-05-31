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ipucu sorusu ve cevabı: LÖSEV, fitre, zekat ve Ramazan kolilerini kimlere gönderiyor? HADİ bugün 12.30’da

Türkiye’de en çok oynanan oyun ipucu sorusu bugün yardım kuruluşlarından geldi. Günün belli saatlerinde takipçileriyle buluşan cevabı bugün saat 12.30’da oynanacak. İlk günden bugüne ziyaretçi sayısı oldukça artan canlı bilgi yarışması HADİ 31 Mayıs sorusu LÖSEV, Ramazan bağışlarınızı Fitre ve Zekatlarınızı kimlere ulaştırmaktadır? Oldu. Sosyal medya hesabında yapılan açıklama ise; hadi bugün 12:30’da! LÖSEV, tüm Türkiye’de 35.000’in üzerinde lösemili çocuğa ve kanser hastasına ücretsiz tedavi, barınma, eğitim ve sosyal desteklerini iletiyor.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 12:22
HADİ ipucu sorusu ve cevabı: LÖSEV, fitre, zekat ve Ramazan kolilerini kimlere gönderiyor? HADİ bugün 12.30’da

Sevilen oyun HADİ ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Bugünün sorusu sizlerin de çok iyi bildiği LÖSEV'den geldi. HADİ Bilgi Yarışması'nın bugün saat 12.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu Hadi'nin resmi Instagram hesabından paylaşıldı. Yarışmaya saatler kala yapılan paylaşımdaki fotoğrafta görülen LÖSEV'in fitre, zekat ve Ramazan kolilerini kimlere gönderiyor sorusunun yanıtı merak edildi. İşte HADİ ipucu 31 Mayıs sorusu ve cevabı…

Hadi'nin saat 12.30'daki yarışması için ipucu sorusu, saatler öncesinden Hadi'nin resmi Instagram hesabından paylaşıldı. İşte 31 Mayıs HADİ ipucu sorusu ve cevabı…

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HADİ ipucu sorusu ve cevabı: LÖSEV, fitre, zekat ve Ramazan kolilerini kimlere gönderiyor? HADİ bugün 12.30’da
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