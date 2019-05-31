HADİ ipucu sorusu ve cevabı: LÖSEV, fitre, zekat ve Ramazan kolilerini kimlere gönderiyor? HADİ bugün 12.30’da

Sevilen oyun HADİ ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Bugünün sorusu sizlerin de çok iyi bildiği LÖSEV'den geldi. HADİ Bilgi Yarışması'nın bugün saat 12.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu Hadi'nin resmi Instagram hesabından paylaşıldı. Yarışmaya saatler kala yapılan paylaşımdaki fotoğrafta görülen LÖSEV'in fitre, zekat ve Ramazan kolilerini kimlere gönderiyor sorusunun yanıtı merak edildi. İşte HADİ ipucu 31 Mayıs sorusu ve cevabı…

Hadi'nin saat 12.30'daki yarışması için ipucu sorusu, saatler öncesinden Hadi'nin resmi Instagram hesabından paylaşıldı. İşte 31 Mayıs HADİ ipucu sorusu ve cevabı…