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iş ilanları: 2019 İŞKUR 600 büro memuru işçi alımı ne zaman?

Binlerce kişiyi iş sahibi yapan iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. 2019 ve başvuru şartları güncel olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. İş istihdamının artmasını sağlayan İŞKUR 600 büro memuru işçi alımı yapacağını resmi hesabından duyurdu. Bunun üzerine İŞKUR alımlarında büro memuru başvuru şartları ve başvuru tarihi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İŞKUR, güncel tarih olarak şu ana kadar 2019 yılı içerisinde 419.177 kişiye ve 10 yıl toplamında ise 7.5 milyondan fazla kişiye iş istihdamı sağlamıştır. Haberimizin devamında İŞKUR aracılığı ile 600 büro memuru ve personel alımı detayları yer alıyor…

Giriş Tarihi: 31.5.2019 13:26 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 13:29
İŞKUR iş ilanları: 2019 İŞKUR 600 büro memuru işçi alımı ne zaman?

İŞKUR tarafından güncel iş ilanları merak edilmeye başlandı. Türkiye'de istihdamın korunmasına, ve geliştirilmesine katkısı olan İŞKUR 600 büro memur personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar İŞKUR'un memur personel alımı başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki İŞKUR 600 büro memuru alımı ne zaman? Hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…

İŞKUR, güncel tarih olarak şu ana kadar 2019 yılı içerisinde 419.177 kişiye ve 10 yıl toplamında ise 7.5 milyondan fazla kişiye iş istihdamı sağlamıştır. İŞKUR, istihdama yönelik her gün iş ilanlarını güncellenmektedir.

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İŞKUR iş ilanları: 2019 İŞKUR 600 büro memuru işçi alımı ne zaman?
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