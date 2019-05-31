İŞKUR iş ilanları: 2019 İŞKUR 600 büro memuru işçi alımı ne zaman?

İŞKUR tarafından güncel iş ilanları merak edilmeye başlandı. Türkiye'de istihdamın korunmasına, ve geliştirilmesine katkısı olan İŞKUR 600 büro memur personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar İŞKUR'un memur personel alımı başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki İŞKUR 600 büro memuru alımı ne zaman? Hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…

İŞKUR, güncel tarih olarak şu ana kadar 2019 yılı içerisinde 419.177 kişiye ve 10 yıl toplamında ise 7.5 milyondan fazla kişiye iş istihdamı sağlamıştır. İŞKUR, istihdama yönelik her gün iş ilanlarını güncellenmektedir.