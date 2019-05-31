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ışıklandırıldı

'da kaba inşaatında sona yaklaşılan ışıklandırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 12:59
Taksim Camii ışıklandırıldı

12 bin 574 metrekarelik arazisi, 61 metre yüksekliğindeki minareleri ve Osmanlı mimarisine atıf yapan kubbeleriyle Taksim silüetindeki yerini almaya hazırlanan Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı. Temeli Şubat 2017'de atılan caminin kaba inşaatı tamamlanmak üzere. İnşaat alanında ışıklandılmasıyla birlikte caminin silüeti Taksim Meydanı'nda farklı bir boyutla görülüyor. Camideki son durum havadan da görüntülendi. 2019'un sonunda tamamlanması planlanan cami, sadece ibadet için kullanılmayacak. Konferans ve sergi salonlarıyla sosyal-kültürel bir etkinlik alanı da olacak. Cami 165 araçlık 3 katlı otoparkıyla, Taksim'deki otopark sıkıntısı da çözüm olacak.


Camii tamamlandığında içeride ve avluda 2 bin 570 kişi namaz kılabilecek.

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Taksim Camii ışıklandırıldı
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