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Son dakika: uyarısı Meteoroloji’den geldi! Bugün ve ?

Son dakika uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Tatil planları yapan vatandaşlar ‘Bugün hava nasıl olacak, Bayramda hava durumu nasıl olacak?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. 1 Haziran’ın gelmesiyle birlikte Meteoroloji raporunu da yayınladı. Özellikle büyük illerimiz olan İstanbul, Ankara, İzmir’de günlük hava durumunda sıcaklıklar artış gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1-6 Haziran 2019 tarihlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını vatandaşlara duyurdu. Bayram’ın ilk ve ikinci günü ise ülke genelinde sıcaklık üst seviyelerde yer alıyor. İşte ve il il hava durumu son dakika uyarıları…

Giriş Tarihi: 1.6.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 08:27
Son dakika: Hava durumu uyarısı Meteoroloji’den geldi! Bugün ve Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji son dakika raporunu yayınladı. Bayram tatili öncesinde vatandaşlar bugün hava nasıl olacak merak ediyor. Güncel hava durumu raporunda İstanbul, Ankara ve İzmir illerimiz için sıcaklık uyarısı geldi. 1 Haziran hava durumuna bakacak olursak; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçiyor. Bayramın ilk gününde İstanbul'da sıcaklık 18-28 derece, Ankara'da sağanak yağışlı 18-31 derece şeklinde olacak. Haberimizin devamında son dakika raporlarına ve bayram tatili hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 1 HAZİRAN 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu son dakika raporlarına buradan ulaşabilirsiniz. İşte 1 Haziran 2019 tarihli illerimize göre hava durumu raporları…

İşte illerimize göre hava durumu tahmin raporları...

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Son dakika: Hava durumu uyarısı Meteoroloji’den geldi! Bugün ve Bayramda hava nasıl olacak?
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