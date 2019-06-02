Evde yoga nasıl yapılır? Evde yoga yapmak için neler gerekli?

Sebebi her ne olursa olsun bir spor çeşidi olan yoga vücudu formda tutmak, spor yapmak ve hayatın yoğunluğunda biraz da olsa nefes almak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Yoga hakkında bilgisi olmayan ama yapmak isteyenlerse bu konuya ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için internette araştırmalar yapıyor. Evde yoga yapmaya ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirisiniz. İşte o detaylar...

YOGA NEDİR?

Yoga, Hindistan'da ortaya çıkan fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir uygulamadır. Yoga, pozlar ve meditasyon aracılığıyla zihin ve ruhta sükunete ulaşmayı sağlamaya çalışır. Fiziksel olarak uygulansa da sağladığı faydalar zihinsel ve ruhsal etki gösterir. Yani yoga, zihin ve bedeninizle çıkacağınız bir yolculuktur. Yoga için "yolculuk" benzetmesi yapılır çünkü yoga öğretisinde öğrenciler şu 8 aşamadan geçer:

Yama: Sekiz adımdan oluşan yoga yolculuğunun ilk adımı olan ve geri çekilme olarak da bilinen yama, zarar vermemek, doğruluk, çalmamak, nefsi kontrol etmek gibi evrensel ahlaki disiplinlerden oluşur.

Niyama: İkinci basamak olan Niyama kişisel disiplini işaret eder. Gözlem olarak da bilinen Niyama saf olmak, şükretmek, okuma ve hatırlama gibi disiplinleri barındırır.

Asana: Yoga duruşu veya yoga pozu anlamına gelen Asana, üçüncü basamağı oluşturur.

Pranayama: Dördüncü basamak ise nefesle ilgili. Nefes, yogada yaşam enerjisi olarak kabul edilir. Pranayama basamağı nefesin, yani yaşam enerjisinin farkındalığını içerir.

Pratyahara: Tecrit olarak da bilinen beşinci yoga basamağı Pratyahara, duyguları veya duyu organlarını geri çekmek anlamına gelir.

Dharana: Bu basamak konsantrasyon ve odaklanma ile ilişkilendirilir.

Dhyana: Yoga yolculuğunun yedinci basamağı olan Dhyana meditasyon olarak da adlandırılan bir aşama.

Samadhi: Son basamak, yani aydınlanma adımına Samadhi adı veriliyor. Özgürleşme olarak da bilinen bu basamakta meditasyon nesnesi ile bilincin birleşmesi hedeflenir.

EVDE YOGA YAPMAK İÇİN İHTİYACINIZ OLANLAR

Yoga Mat

Eğitici Yoga Videoları

Evde yoga yaparken bunlara dikkat!

1- Yogayı rutin hale getirmek ve her egzersizde yeni pozisyonlar için bolca yoga DVD'ler alın.

2- Evinizde yoga yapabileceğiniz uygun yeri bulun. Matinizi serebileceğiniz açık ve sessiz bir alan belirleyin. Parke üzerinde yapmalısınız ama eğer eviniz halı kaplıysa mümkün olduğunca en sert zemini bulun. Yumuşak zeminler sakatlıklara davetiye çıkarır.

3- Evde kimsenin veya sizi rahatsız edecek kimsenin olmadığı zamanı seçin. Yoga için zaman bulmak en büyük sorundur bu yüzden insanlar evde yoga yapmayı tercih ederler. Rahatsız veya bölünmeyeceğiniz en uygun saati seçtiğinizden emin olun.

4- Yoga alanınızı ayarlayın. Yoga ambiyansını yakalamak için mum yakabilir veya ışıkları kısabilirsiniz. Yoga matinize uzanın ve egzersiz sırasında kullanabileceğiniz tüm malzemeleri yanınızda bulundurun.

5- Yoga matinizin yanında bir şişe su ve havlu bulundurun. Pozisyon aralarında ve terlediğinizde küçük molalar için uzağa gitmeyin.

6- Düzenli bir yoga çalışması rutinini takip edin. Çoğu yoga dersi güç kullanımı gerektiren hareketlere geçmeden önce esnemeyle başlar. Her bir pozisyon tam zıttı bir pozisyonla devam eder. Bunun nedeni ise pozisyonlar arasında vücut dengesini sağlamaktır. Evde uyguladığınız egzersizlerinde bu düzende gittiğinden emin olun.

7- Bu egzersizleri günlük rutine oturtun ve kendinize bir program belirleyin. Eğer haftada bir tane uzun bir seans yapıyorsanız günlük 15 dakikalık Yoga tamamlayıcı olacaktır.