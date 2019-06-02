Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Evde yoga nasıl yapılır? Evde yoga yapmak için neler gerekli?

nasıl yapılır? Evde yapmak için neler gerekli?

Çalışma hayatının yorgunluklarını atmak ve formda bir vücuda sahip olmak isteyenler tarafından sıklıkla yapılan , çoğu insanın vakit bulamaması nedeniyle spor salonları yerine evde yapılmak durumunda kalınıyor. yapmak isteyenler 'da konuyla ilgili araştırmalarını yoğun olarak sürüdürüyor. Peki evde yoga nasıl yapılır ve neler gereklidir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.6.2019 01:51 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 01:51
Evde yoga nasıl yapılır? Evde yoga yapmak için neler gerekli?

Sebebi her ne olursa olsun bir spor çeşidi olan yoga vücudu formda tutmak, spor yapmak ve hayatın yoğunluğunda biraz da olsa nefes almak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Yoga hakkında bilgisi olmayan ama yapmak isteyenlerse bu konuya ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için internette araştırmalar yapıyor. Evde yoga yapmaya ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirisiniz. İşte o detaylar...

YOGA NEDİR?

Yoga, Hindistan'da ortaya çıkan fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir uygulamadır. Yoga, pozlar ve meditasyon aracılığıyla zihin ve ruhta sükunete ulaşmayı sağlamaya çalışır. Fiziksel olarak uygulansa da sağladığı faydalar zihinsel ve ruhsal etki gösterir. Yani yoga, zihin ve bedeninizle çıkacağınız bir yolculuktur. Yoga için "yolculuk" benzetmesi yapılır çünkü yoga öğretisinde öğrenciler şu 8 aşamadan geçer:

Yama: Sekiz adımdan oluşan yoga yolculuğunun ilk adımı olan ve geri çekilme olarak da bilinen yama, zarar vermemek, doğruluk, çalmamak, nefsi kontrol etmek gibi evrensel ahlaki disiplinlerden oluşur.

Niyama: İkinci basamak olan Niyama kişisel disiplini işaret eder. Gözlem olarak da bilinen Niyama saf olmak, şükretmek, okuma ve hatırlama gibi disiplinleri barındırır.

Asana: Yoga duruşu veya yoga pozu anlamına gelen Asana, üçüncü basamağı oluşturur.

Pranayama: Dördüncü basamak ise nefesle ilgili. Nefes, yogada yaşam enerjisi olarak kabul edilir. Pranayama basamağı nefesin, yani yaşam enerjisinin farkındalığını içerir.

Pratyahara: Tecrit olarak da bilinen beşinci yoga basamağı Pratyahara, duyguları veya duyu organlarını geri çekmek anlamına gelir.

Dharana: Bu basamak konsantrasyon ve odaklanma ile ilişkilendirilir.

Dhyana: Yoga yolculuğunun yedinci basamağı olan Dhyana meditasyon olarak da adlandırılan bir aşama.

Samadhi: Son basamak, yani aydınlanma adımına Samadhi adı veriliyor. Özgürleşme olarak da bilinen bu basamakta meditasyon nesnesi ile bilincin birleşmesi hedeflenir.

EVDE YOGA YAPMAK İÇİN İHTİYACINIZ OLANLAR

  • Yoga Mat
  • Eğitici Yoga Videoları
  • Evde yoga yaparken bunlara dikkat!

1- Yogayı rutin hale getirmek ve her egzersizde yeni pozisyonlar için bolca yoga DVD'ler alın.

2- Evinizde yoga yapabileceğiniz uygun yeri bulun. Matinizi serebileceğiniz açık ve sessiz bir alan belirleyin. Parke üzerinde yapmalısınız ama eğer eviniz halı kaplıysa mümkün olduğunca en sert zemini bulun. Yumuşak zeminler sakatlıklara davetiye çıkarır.

3- Evde kimsenin veya sizi rahatsız edecek kimsenin olmadığı zamanı seçin. Yoga için zaman bulmak en büyük sorundur bu yüzden insanlar evde yoga yapmayı tercih ederler. Rahatsız veya bölünmeyeceğiniz en uygun saati seçtiğinizden emin olun.

4- Yoga alanınızı ayarlayın. Yoga ambiyansını yakalamak için mum yakabilir veya ışıkları kısabilirsiniz. Yoga matinize uzanın ve egzersiz sırasında kullanabileceğiniz tüm malzemeleri yanınızda bulundurun.

5- Yoga matinizin yanında bir şişe su ve havlu bulundurun. Pozisyon aralarında ve terlediğinizde küçük molalar için uzağa gitmeyin.

6- Düzenli bir yoga çalışması rutinini takip edin. Çoğu yoga dersi güç kullanımı gerektiren hareketlere geçmeden önce esnemeyle başlar. Her bir pozisyon tam zıttı bir pozisyonla devam eder. Bunun nedeni ise pozisyonlar arasında vücut dengesini sağlamaktır. Evde uyguladığınız egzersizlerinde bu düzende gittiğinden emin olun.

7- Bu egzersizleri günlük rutine oturtun ve kendinize bir program belirleyin. Eğer haftada bir tane uzun bir seans yapıyorsanız günlük 15 dakikalık Yoga tamamlayıcı olacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde yoga nasıl yapılır? Evde yoga yapmak için neler gerekli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN