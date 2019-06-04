Bayram tatili ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı tatili son gün ne zaman?

1 Haziran Cumartesi günü başlayan tatille birlikte bazı çalışanlar 3 Haziran Pazartesi arefe gününü de bayram tatillerine ekledi. Bugün bayramın birinci günü, yarın ikinci günü ve Perşembe günü de bayramın üçüncü günü. Bu nedenle bayram tatili 9 gün. Kimi bireyler aileleriyle birlikte memleketlerine doğru yolculuk yaparken kimileri de Bodrum, Antalya, Fethiye, Ayvalık ve Bozcaada gibi tatil yerlerini tercih etti. Peki Ramazan Bayramı tatili son gün ne zaman?

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan Bayramı tatili özel sektörde çalışanlar için 7 Haziran Cuma günü bitiyor. Cuma sabahı resmi tatil olarak sayılmıyor. Kamu kuruluşlarında çalışan bireyler için ise resmi tatil Cuma ve hafta sonunu da kapsıyor, o çalışanlar 10 Haziran Pazartesi günü mesailerine başlayacaklar.