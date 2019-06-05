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Sürat teknesinin muhabirleri taşıyan tekneye çarpma anları ortaya çıktı

’nın ilçesinde bir sürat teknesinin magazin muhabirlerini taşıyan tekneye çarptığı anlar bir otelin güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 12:17
Sürat teknesinin muhabirleri taşıyan tekneye çarpma anları ortaya çıktı

Göltürkbükü açıklarında magazin muhabirlerini taşıyan tekneye sürat teknesi çarpmış, ortadan ikiye bölünen teknenin kaptanının ayağı kopmuş, teknede bulunan magazin muhabirlerinin ise son anda denize atlayarak küçük sıyrıklarla kurtulmuştu. Güvenlik güçlerinin yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattığı olayda sürat teknesinin kaptanı gözaltına alınmıştı.

Magazin şöhretlerinin boy gösterdiği mekanın sürat teknesi gazetecilerin bindiği kayığı böyle biçti!

Yaşanan kazanın görüntüleri ise çevrede bulunan bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Denizde hızla ilerleyen sürat teknesinin, magazin muhabirlerinin bulunduğu tekneye hızla çarparak uzaklaştığı anlar yer alıyor.

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Sürat teknesinin muhabirleri taşıyan tekneye çarpma anları ortaya çıktı
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