Alev topuna dönen araçta 5 kişi öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında TIR'ın arkadan çarptığı otomobil alev alarak yandı. Otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. TEM Otoyolu'nda dün saat 10.00 sıralarında, Edirne'den İstanbul yönüne giden Yasemin Kaynar İbiş'in (47) kullandığı otomobile, Çorlu sapağında, arkadan gelen Mehmet Varışlı'nın kullandığı TIR çarptı. Bir anda alev alan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Büşra İbiş (25), Melike Sülün, Şaban Sülün ve Şeyma Yavuz (26), tek kapılı olduğu için çıkamadıkları araçta yanarak can verdi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan cesetler, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.TIR sürücüsü Mehmet Varış, önünde giden otomobilin Çorlu sapağını geçince aniden durduğunu öne sürerek, "Sapağı kaçırınca sürücü fren yaptı. Ben de otomobile çarptım. Çarpmanın etkisiyle otomobil hemen alev alıp yanmaya başladı. Yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştım ama alevler otomobili sardı" diye konuştu.Muzaffer Güzel'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Alev topuna dönen araçtan çıkamayan Muzaffer Güzel, yanarak hayatını kaybetti. Yola fırlayan Ali Aybar ise kaldırıldığı hastanede öldü.Ali Sütoğlu'nun kullandığı otomobile, arkadan gelen H.K.'nin kullandığı otomobil çarptı. Sütoğlu'nun aracı şarampole yuvarlanırken, Ali Akusta'nın aracı da, H.K.'nin kullandığı otomobile çarptı. Sütoğlu yaralandı, yanındaki Atakan Doğu (33) ise öldü. Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada ise Füsun Zengen hayatını kaybederken kızları Hiranur (5) ve Kamile ile eşi Mehmet Zengen yaralandı.Aşırı hız yaptığı iddia edilen Öznur Emanetçioğlu'nun kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Emanetçioğlu ve yanında bulunan eşi Murat Emanetçioğlu öldü.Erkan Çomar'ın kullandığı otomobil, Kepsut ilçesinde İbrahim Baytekin'in kullandığı araçla çarpıştı. 2 yaşındaki Rahime Eda Çomar ile babası Erkan Çomar öldü, 4 kişi yaralandı.Zehra Batu yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp devrildi. Otomobildekilerden Mesut Cankale (34) ölürken 4 kişi de yaralandı.İsmail Özyılmaz'ın kullandığı otomobil, önünde giden Onur Altay Emirdağ'ın kullandığı araca çarptı. Öndeki otomobilde bulunan Vedat Değer ölürken, 4 kişi de yaralandı.Uzman Çavuş Koray Dursun'un (23) kullandığı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Dursun öldü.Abdurrahman Ceyhan aracıyla önünde giden kağıt toplayıcısı Mustafa Korkut'un kullandığı sepetli motosiklete çarparak kaçtı. Korkut, kaldırıldığı hastanede ölürken, otomobil sürücüsü 1.50 promil alkollü çıktı. Pamukkale'de ise minibüsün altında kalan bir kişi yaralandı.Su kanalına uçan otomobildeki aynı aileden Kazmura Ok ile Sahra Ok (50) yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.Hayrabolu'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü İlkay Ataman (32) hayatını kaybetti.Motosikletiyle seyreden Osman Aytan'a (65) otomobil çarptı. Aytan, kaldırıldığı hastanede öldü.Kenan Yaman'ın (65) kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek kamyona çarptı. Kazada Yaman öldü.Hatay'ın Hassa ilçesinde, Hassa-Gaziantep kara yolunun Buhara Mahallesi mevkisinde çarpışan 2 otomobildeki Ayşe Gülerdem hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bayram tatilinde meydana gelen kazalarda ölenlerin sayısı 57'ye, yaralananların sayısı ise 329'a ulaştı.