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bugün saat kaçta kılınacak? 7 Haziran 2019 İstanbul, Ankara ve il il burada!

İslam alemi açısından oldukça önemli olan ve mübarek sayılan Cuma günlerinin en önemli ibadeti Cuma namazıdır. Peki buna göre saat kaçta kılınacak? Ülkemizin en yoğun yaşam alanına sahip illerinden İstanbul, Ankara ve diğer iller için il il ..

Giriş Tarihi: 7.6.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 09:24
Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 7 Haziran 2019 İstanbul, Ankara ve il il Cuma namaz vakitleri burada!

Cuma günlerinin olmazsa olmaz ibadeti Cuma namazıdır. İslam alemi için en mübarek gün kabul edilen Cuma günü için yapılacak en güzel en mübarek ibadet Cuma namazını kılmak ve dua etmektir. Buna göre; Cuma namazı saat kaçta, il il Cuma namaz vakitlerini hazırladığımız içeriğimizde aradığınız sorulara yanıt bulabileceksiniz. İşte İstanbul Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabı...

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 7 Haziran 2019 Cuma namazı, 13:08'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 7 Haziran 2019 Cuma namazı, 12:52'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

İzmir, Konya, Kayseri, Bolu, Eskişehir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Sakarya ve diğer illerimizde Cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 7 Haziran 2019 İstanbul, Ankara ve il il Cuma namaz vakitleri burada!
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