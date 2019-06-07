En güzel cuma mesajları ile mutlu edin mutlu olun - 7 Haziran resimli cuma mesajları burada!

En güzel ve en yeni anlamlı Cuma mesajları arasında dilediğinizi seçerek isterseniz WhatsApp isterseniz Instagram isterseniz de Facebbok ve SMS yoluyla uzaktaki akrabalarınıza, sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Bu mübarek Cuma gününde eller semaya açılacak, camiler dolacak dualar edilecek. Kısa ve uzun cuma sözleri, en güzel resimli Cuma mesajları ile hem sevdiklerinizi hatırlayın hem de onların sizi hatırlamalarını sağlayın...

Bu mübarek Cuma gününde vatan savunması için, bayrak için, demokrasi için can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmamalı onların ruhlarına da birer Fatiha okumalıyız...

Allah'ım! Helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstağni olmamı ihsan eyle, fazlı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme... Amin. Cumamız hayırlar getirsin, Hayırlı Cumalar... Dua eder, dua beklerim.