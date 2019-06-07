Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > En güzel cuma mesajları ile mutlu edin mutlu olun - 7 Haziran resimli cuma mesajları burada!

En güzel ile mutlu edin mutlu olun - 7 Haziran burada!

Tüm müslüman alemine ! Ramazan Bayramı'ndan sonraki ilk Cuma namazının heyecanını yaşıyoruz, en güzel resimli ile sevdiklerinize, uzaktaki akrabalarınıza ulaşabilir, onların mutlu olmasını sağlayabilirsiniz. Mübarek Ramazan ayından sonra bayramı da noktaladık, özel olarak hazırladığımız birbirinden güzel resimli kısa ve uzun cuma mesajları, cuma görselleri ile siz de sevdiklerinizin yüzünü güldürün!

Giriş Tarihi: 7.6.2019 10:41
En güzel cuma mesajları ile mutlu edin mutlu olun - 7 Haziran resimli cuma mesajları burada!

En güzel ve en yeni anlamlı arasında dilediğinizi seçerek isterseniz WhatsApp isterseniz Instagram isterseniz de Facebbok ve SMS yoluyla uzaktaki akrabalarınıza, sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Bu mübarek Cuma gününde eller semaya açılacak, camiler dolacak dualar edilecek. , en güzel ile hem sevdiklerinizi hatırlayın hem de onların sizi hatırlamalarını sağlayın...

Bu mübarek Cuma gününde vatan savunması için, bayrak için, demokrasi için can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmamalı onların ruhlarına da birer Fatiha okumalıyız...

Allah'ım! Helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstağni olmamı ihsan eyle, fazlı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme... Amin. Cumamız hayırlar getirsin, ... Dua eder, dua beklerim.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
En güzel cuma mesajları ile mutlu edin mutlu olun - 7 Haziran resimli cuma mesajları burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN