İnternet bağımlılığının ilacı: Sevgi ve ilgi

Uzmanlar, tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de her geçen gün artan bir sorun olan ve "çağın hastalığı" olarak nitelendirilen internet "davranışsal" bağımlılığıyla ilgili uyarıyor. SABAH, bu paralelde internet, oyun, sosyal medya ve akıllı telefon bağımlılığı gibi 4 şekilde karşımıza çıkan ve ucu ölüme kadar giden davranışsal bağımlılığa dair tüm merak edilenleri masaya yatırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile yeniden yürürlüğe giren Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu'nun da gündemine aldığı bağımlılıkla ilgili olarak çalışma yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Gül Karaçetin, sorularımızı cevapladı. Karaçetin'in açıklamaları şöyle:



İNTİHARI TETİKLİYOR: Hayata güvenli bağlanmayan gençlerde oyun bağımlılığı geliştiğinde intihar etme olasılıkları güvenli bağlanan gençlere göre daha fazla olabilir. Bu sebeple, gençleri oyun bağımlılığından ve intihar etme davranışı gibi olası olumsuz etkilerinden korumak için onlara sevildiklerini hissettirmemiz oldukça önemli.



TÜRKİYE'DE EN FAZLA OLAN 'OYUN' BAĞIMLILIĞI: Kumar ve teknoloji olarak iki başlıkta incelenen internet bağımlılığında tehlikeli olan oyun bağımlılığı. 4 tipini sıklıkla gördüğümüz teknoloji bağımlılığı en fazla; internet, oyun, sosyal medya ve akıllı telefon bağımlılığı.



12-20 YAŞ GRUBU RİSK ALTINDA: Ergenlik internet bağımlılığı için en riskli dönem 12-20 yaş grubu. Bağımlılıkta kritik yaş 12, bu dönemde bilinçli internet kullanımını öğretirseniz tehlike geçer. Yapılan çalışmalarda internet bağımlılığı olan kişilerin haftada 40-80 saat arasında bilgisayar başında kaldıkları ve tek seferde hiç aralıksız 20 saate kadar bilgisayar başında oturdukları belirlendi.







BU 5 DAVRANIŞ VARSA DİKKAT: Sosyal alanlarda bulunmuyorsa, derslerine odaklanmıyorsa, odasına kapanıyorsa, çocuğun günlük yaşamdaki en belirgin aktivite internet olduysa, internet dışındaki aktivitelerden mutluluk duymuyorsa, internetin başından kaldırıldığı zaman kendisini mutsuz hissediyorsa, aşırı öfke ve huzursuzluk belirtileri gösteriyorsa, internette geçirdikleri zaman ya da internet oyunlarıyla çocuklarının sürekli bir zihinsel meşguliyeti, yalnız kalmayı tercih etme ve uyku bozukluğu varsa bağımlıdır.



SOSYAL MEDYADA 'ARKADAŞI' OLUN: Son yıllarda en riskli alanlar sosyal medya ve sanal oyun siteleri. Aileler olarak, çocuklarınızın sosyal ağlardaki profillerine 'arkadaş' olarak erişiminiz olsun. Çocuk yeterli yaşa gelene kadar ortak mail kullanın.



SEVGİSİZLİK BAĞIMLI YAPALİBİYOR: Yaptığımız araştırmalar gençlerin aileleri ile güvenli bağlanması yani sevildiğine ve terk edilmeyeceğine dair kendini güvende hissetmesi, oyun bağımlılığı olan ergenleri intihar riskine karşı koruyucu. Yani aileye güvenli bağlanmayan gençlerde oyun bağımlılığı geliştiğinde intihar etme olasılıkları güvenli bağlanan gençlere göre çok daha fazla olabilir. Temel ilaç sevgi ve ilgi.



ÇOCUK İÇİN İDEAL SÜRE NE?: 0-2 yaş: Televizyon ve bilgisayar ekranı ile tanıştırmayın. 2-6 yaş: Toplam 20 dakikadan kısa ve ebeveyn yanında, 6-12 yaş: Toplam 1 saatten kısa ve ebeveyn yanında ve12 yaş üstü toplam 2 saatten kısa ve ebeveyn denetiminde kullanmalı.



BAĞIMLI ÇOCUK DERSTEN GEÇEMİYOR: Oyun bağımlılığı olan çocuklarda, bağımlı olmayan çocuklara göre ders başarısının belirgin ölçüde düşük olduğu, oyun bağımlısı olan çocukların çok daha yüksek oranda sınıf tekrarı yaptıklarını, disiplin cezası aldıklarını ve eğitim hayatını yarıda bıraktıklarını gördük.

BUGÜN NELER OLDU