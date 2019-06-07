Turizmci işadamına dolandırıcı tuzağı

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İşadamı İlhan İ., ABD'ye vize almaya çalıştığı sırada kendisinden "Sana yardımcı olabilirim" diyerek 73 bin TL para alan TÜKOV Başkanı Şahin Çokyaman'dan şikâyetçi oldu. ABD'ye gitmesi gereken turizmci İlhan İ., vize almaya çabalarken arkadaşının vasıtasıyla Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı (TÜKOV) Başkanı Çokyaman'la tanıştı. Cumhurbaşkanının yanında çalıştığını söyleyen Çokyaman, vize işlemlerinde yardımcı olabileceğini söyledi. Şahin Çokyaman, İlhan İ.'den ilk etapta bin 750 dolar para aldı. İlhan İ., parayı elden verdi. Aradan geçen kısa bir süre sonra Çokyaman, vize işlemleri için 10 bin dolara daha ihtiyaç olduğunu söyledi. İlhan İ., bu parayı da Çokyaman'a ilkinde olduğu gibi elden teslim etti. Adliyede iş takipçiliği yaparak dava dosyalarını hallettiğini söylemesi üzerine İlhan İ., bir arkadaşının adliyedeki dosyanın halledilmesi için Çokyaman'a 5 bin lira para daha verdi.İlhan İ., internette gezinirken TÜKOV Başkanı'nın dolandırıcı olduğuna dair ulusal medyada birtakım haberlere rastlayınca dolandırıldığını anladı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan İlhan İ., şunları anlattı: "Bu olayları araştırdığım için Haluk isimli eski bir emniyet müdürü olduğunu söyledikleri bir şahsı üzerime saldılar. Bu şahıs beni telefonla arayarak işin üzerine gitmemem konusunda uyardı." Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.