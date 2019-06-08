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Güney Kıbrıs'taki vahşi cinayetler emniyeti bile ürküttü! "42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim"
Güney Kıbrıs'taki vahşi cinayetler emniyeti bile ürküttü! "42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim"
Güney Kıbrıs'ta Rum Milli muhafız ordusunda subay olarak görev yapan seri katil Nikos Metaksas, tamamı yabancı kökenli 7 kadın ve bir kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından, arama çalışmaları kapsamında Mitsero madenindeki 'Kırmızı Göl' olarak bilinen yerde 6'ncı cesede daha ulaşıldı. Çıkarılan cesetlerdeki detaylar Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis'i de ürküttü. Mihailidis olay karşısındaki şaşkınlığını; "42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim" sözleriyle dile getirdi. İşte korkunç detaylar...
Giriş Tarihi: 8.6.2019 19:12Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 19:13