Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Güney Kıbrıs'taki vahşi cinayetler emniyeti bile ürküttü! "42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim"

'taki vahşi cinayetler emniyeti bile ürküttü! "42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim"

'ta Milli muhafız ordusunda subay olarak görev yapan seri katil Nikos Metaksas, tamamı yabancı kökenli 7 kadın ve bir kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından, arama çalışmaları kapsamında Mitsero madenindeki 'Kırmızı Göl' olarak bilinen yerde 6'ncı cesede daha ulaşıldı. Çıkarılan cesetlerdeki detaylar Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis'i de ürküttü. Mihailidis olay karşısındaki şaşkınlığını; "42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim" sözleriyle dile getirdi. İşte korkunç detaylar...

Giriş Tarihi: 8.6.2019 19:12 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 19:13
Güney Kıbrıs'taki vahşi cinayetler emniyeti bile ürküttü! 42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güney Kıbrıs'taki vahşi cinayetler emniyeti bile ürküttü! "42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN