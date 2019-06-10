Biri çocuk iki kişi boğularak öldü

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Antalya'da denize giren 23 yaşındaki genç boğuldu. Konyaaltı Sahili'nde bir kişinin su içinde hareketsiz durduğunu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Botla bölgeye gelen dalgıç polisler tarafından sudan çıkartılarak kıyıya getirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, boğulan kişinin bisikletiyle sahile geldikten sonra denize giren Deniz Çabşek olduğunu tespit etti. Gencin bisikleti de cenaze nakil aracına konuldu. Öte yandan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yakınlarıyla birlikte halk plajına giren 9 yaşındaki Yakup Bozar, boğularak can verdi.