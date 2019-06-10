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Öz annesinin tüpçüye sattığı 'dan haberi geldi! 'da o gerçekler ortaya çıkıyor...

Türkiye'nin konuştuğu olayının detayları 'da çözülüyor! Talihsiz kız Gamze Rüzgar'ın başına gelenler tüm Türkiye'yi şoka uğrattı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve günlerce aranan daha sonra cesedi bulunan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'dan sonra Gamze Rüzgar olayı da herkesin tepkisini çekti! 14 yaşındaki kızın eniştesi tarafından cinsel istismara mağruz kaldığı, fuhuşa zorlandığı, annesi tarafından ise bin TL karşılığında tüpçüye satıldığı ortaya çıktı! İşte herkesin tepkisini çeken son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.6.2019 08:07 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 08:08
Öz annesinin tüpçüye sattığı Gamze Rüzgar'dan son dakika haberi geldi! Esra Erol'da o gerçekler ortaya çıkıyor...

Gaziantep'te yaşanan korkunç olayın ayrıntıları ATV'nin fenomen programı 'da ortaya çıktı. 14 yaşındaki 'ın eniştesi tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. Mehme Ali Akkaya isimli caninin küçük kızı zorlayarak cinsel münasebette bulunduğu, uyuşturucuya alıştırarak fuhuş yaptırdığı, teyzesinin de kendisini konsomatris olarak pavyonlarda çalıştırdığı ortaya çıktı; en can alıcı nokta ise annesinin Gamze'yi bin TL karşılığında tüpçü lakaplı 'a satması oldu. Canlı yayında gözaltına alınan sapık enişteden haberi geldi!

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Öz annesinin tüpçüye sattığı Gamze Rüzgar'dan son dakika haberi geldi! Esra Erol'da o gerçekler ortaya çıkıyor...
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