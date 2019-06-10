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haberi: olayıyla ilgili baştan sora tüm detaylar! Minik Ecrin çıktı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı’nda Türkiye’nin tanıdığı ve 22 gün boyunca kayıp olan küçük ’ın cesedi 27 Mayıs’ta bulunmuştu. Türkiye’yi kahreden haberin ardından birçok kişi Ecrin Kurnaz’ın katilini merak ediyor. Olayda en çok şüphelenilen isim ise küçük kızın üvey amcası Özkan Kurnaz oldu. Özellikle verdiği çelişkili ifadeler ile dikkatleri çeken Özkan Kurnaz birinci şüpheli durumunda bulunuyor. 1.5 yaşındaki küçük Ecrin’i kimin öldürdüğü henüz bilinmiyor ve bekleniyor. Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili tüm gelişmelerine ve baştan sona tüm olay örgüsüne haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 10.6.2019 16:31 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 16:32
Son dakika haberi: Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili baştan sora tüm detaylar! Minik Ecrin Adli Tıp raporu çıktı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda Türkiye'nin tanıdığı 1.5 yaşındaki ölü bulunmuştu. Küçük kızın cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu. Minik Ecrin'in henüz katili bilinmiyorken, birinci şüpheli olarak üvey amca Özkan Kurnaz ve annesi Hacer Kurnaz olarak görülüyor. Özellikle Ecrin'in kaybolduğu sırada yaptığı hareketlerin saçma ve mantıksız olduğunu kabul eden üvey amca Özkan Kurnaz ve babaanne Hacer Kurnaz, "Ecrin'i görünmeyen varlıklar götürmüş olabilir!" sözleriyle damga vurdu. Yine üvey amca Özkan Kurnaz'ın telefonunda ortaya çıkan cinsel içerikli görüntüler ise Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı. Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili gelişmeleri ve baştan sona tüm olayı sizler için derledik…

ECRİN'İN KATİLİ KİM? ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI MI?

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili tüm ve yeni detaylara bu başlık altından ulaşabilir. Baştan sona tüm olayı takip edebilirsiniz…

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Son dakika haberi: Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili baştan sora tüm detaylar! Minik Ecrin Adli Tıp raporu çıktı mı?
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