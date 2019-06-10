Son dakika haberi: Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili baştan sora tüm detaylar! Minik Ecrin Adli Tıp raporu çıktı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda Türkiye'nin tanıdığı 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ölü bulunmuştu. Küçük kızın cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu. Minik Ecrin'in henüz katili bilinmiyorken, birinci şüpheli olarak üvey amca Özkan Kurnaz ve annesi Hacer Kurnaz olarak görülüyor. Özellikle Ecrin'in kaybolduğu sırada yaptığı hareketlerin saçma ve mantıksız olduğunu kabul eden üvey amca Özkan Kurnaz ve babaanne Hacer Kurnaz, "Ecrin'i görünmeyen varlıklar götürmüş olabilir!" sözleriyle damga vurdu. Yine üvey amca Özkan Kurnaz'ın telefonunda ortaya çıkan cinsel içerikli görüntüler ise Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı. Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri ve baştan sona tüm olayı sizler için derledik…

ECRİN'İN KATİLİ KİM? ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI MI?

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili tüm ve yeni detaylara bu başlık altından ulaşabilir. Baştan sona tüm olayı takip edebilirsiniz…