Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Brooklyn Belediyesi'nin desteğiyle ABD'deki sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği 1. Amerika Türk Günü Festivali, "New York'ta bu yaz her yer kırmızı-beyaz" sloganıyla gerçekleştirildi. Brooklyn Belediyesi önünde bulunan Columbus Park'ta düzenlenen Amerika Türk Günü etkinliğine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, New York Başkonsolosu Alper Aktaş, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams'ın yanı sıra binlerce Türk vatandaşı katıldı.Türkiye ve ABD milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte Türk halk dansları gösterileri yapılırken TSK Mehter Birliği de bir performans sergiledi. Şarkıcı Mustafa Sandal da sahne aldığı festivale katılan yaklaşık 15 bin kişi Sandal'ın şarkılarıyla coştu.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuşmasında asıl gurbetin vatandan uzakta olmak değil, kültürden ve vatan sevgisinden uzak olmak olduğunu vurgulayarak, "Siz gurbette değilsiniz, ay yıldızlı bayrağımız altında birsiniz, berabersiniz, ne güzel sizlere" dedi. Gül, "Varlığımızı, birliğimizi kimse sona erdiremeyecek. Bütün terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadelemizi yapacağız, insan haklarını ve demokrasimizi, özgürlüğümüzü daha da genişleteceğiz. İnşallah sizlerin de burada bayrağımızı en güçlü şekilde dalgalandıracağınıza inanıyorum" diye konuştu. Brooklyn Belediye Başkanı Adams da, Türk halkını ve kültürünü çok sevdiğini belirterek, "Brooklyn, New York'un İstanbul'udur. Ben de kendimi İstanbullu olarak görüyorum" dedi. SABAH