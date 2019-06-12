5 şehirde 5 cinayet

BUGÜN NELER OLDU

TEKİRDAĞ, Manisa, Adana, Tokat ve Amasya art arda işlenen cinayetlerle sarsıldı. 5 kişi hayatını kaybetti.Tekirdağ'da, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve bu nedenle tedavi gören, daha önce de bazı saldırılarda bulunan İbrahim Yakut (55), önceki gece elinde bıçakla girdiği kıraathanede müşterilerden birini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine gelen polislerden birini de kolundan yaralayarak kaçan Yakut, kendisini kovalayan polislerden kurtulmak için girdiği apartmanda, en üst kata çıkarak dairenin kapısını çaldı. Dairede oturan İsmail Şentürk'ün kapıyı açınca zorla içeriye giren Yakut, elindeki bıçakla İsmail Şentürk'e saldırıp boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan, biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.Manisa Salihli'de, 3 çocuk annesi Fatma Akkaya (66), evine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülerek öldürüldü. Evde yapılan incelemede birçok eşyanın karıştırılmasına rağmen değerli herhangi bir şeyin alınmadığı belirlendi.Adana Tufanbeyli'ye bağlı Ayvat mahallesinde hayvan otlatan Cafer A. (48), meraya başka bir mezradan gelen çoban Kemal Çelik'i (46) av tüfeğiyle öldürdü.Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde, evli ve 2 çocuk babası İnan Genç (36), kamyonetiyle kiraz bahçesine işçi götürürken yolunu kesen M.G. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.Amasya Merzifon'da esnaflık yapan Nevzat A. (49), alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı esnaflardan Muharrem A.'yı (51) öldürürken Harun Y.'yi (39) de yaraladı.SABAH