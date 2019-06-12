Milyonluk boşanmalara vergi incelemesi

BUGÜN NELER OLDU

Önce dillere destan düğünleri, sonra ise milyonlarca liralık boşanma davalarıyla gündeme gelen ünlülerin boşanma davaları da yeni bir incelemenin konusu oldu. Maliye, Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı ve Mustafa Sandal- Emina Jahovic gibi sanatçıların milyonlarca liralık tazminatların ve nafakaların ödendiği boşanma davalarını yürüten avukatların yatırdıkları harçlar ve dilekçeleri mercek altına aldı. Bu davalardan yüksek gelirler elde edip de gelir vergisi beyanlarında sıfır kazanç veya zarar gösteren, matrah artışı yeterli görülmeyen avukatların gelirleri ve beyanları çapraz denetime tabi tutularak inceleniyor. Vergi incelemelerinde, POS makineleri, Vergi İstihbarat Merkezi'ndeki kayıtları ile kredi kartı harcamaları da kıyaslanıyor. Vergi kaçırdığı tespit edilenler hakkında işlem başlatılacak. Sanatçı ve işadamlarına hizmet veren avukat ve avukatlık bürolarının incelemeye alındığını belirten yetkililer, "Bu avukatların mahkeme, noter üzerinden takip ediyoruz. Ünlü çiftlerden ne kadar para aldıklarını belirliyoruz. Vergi istihbarat merkezindeki kayıtları, harcamaları, banka hareketlerine bakılıyor" dedi.