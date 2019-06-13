Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Alkollü araç kullanmaktan 14 bin TL ceza kesildi

Alkollü araç kullanmaktan 14 bin TL ceza kesildi

'de, otomobiline 5 litrelik bidondan yaptığı düzenekle alkol alan sürücünün ehliyetine, 9. kez alkollü araç kullanmaktan 2049 yılına kadar el konuldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 22:15
Alkollü araç kullanmaktan 14 bin TL ceza kesildi

B.S. idaresindeki 06 FS 3761 plakalı otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğü bilgisini alan ekipler, aracı Bölge Trafik İstasyonu önündeki yol uygulamasında durdurdu.

Ekipler, alkol kontrolü yaptıkları sürücü B.S'nin 3,44 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Araçtaki aramada, B.S'nin 5 litrelik temizlik malzemesi bidonuna kendisinin yaptığı boğma rakıyı koyup, ayarladığı düzenekle içtiği belirlendi.

9. kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2049 yılına kadar el konulan B.S'nin otomobili otoparka çekildi ve 14 bin lira para cezası uygulandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alkollü araç kullanmaktan 14 bin TL ceza kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN