Sinan Güleç kimdir? Sinan Güleç kaç yaşında, nereli?

İş sahibi Sinan Güleç mal varlığını hizmetçisine bırakmasıyla gündemde merak edilen isim oldu. Vatandaşlar internetten '' Sinan Güleç kimdir, kaç yaşında, nerelidir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin tanınmış yatak ve baza üretim firmalarından birinin eski hissedarlarından 75 yaşındaki Sinan Güleç hayat hikayesi araştırılıyor. Peki Sinan Güleç kimdir, ne iş yapıyor?

SİNAN GÜLEÇ KİMDİR?

Ünlü iş adamı Sinan Güleç 75 yaşındadır. Sinan Güleç Türkiye'nin tanınmış yatak ve baza üretim firmalarından birinin eski hissedarlarındandır. Sinan Güleç'in emekli öğretmen olan Nur Güleç adında 48 yaşında bir kızı var.