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çekilişi saat kaçta yayınlanacak? 2019 Süper Loto Çekilişi!

Şans oyunları oynayan binlerce vatandaş için heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de her Perşembe günü olduğu gibi Süper Loto çekiliş sonuçları merak konusu oldu. 2019 Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Perşembe akşamları gerçekleşen Süper Loto çekilişleri için nefesler tutuldu. İdaresi tarafından açıklaması yapılacak olan Süper Loto çekilişi saat kaçta açıklanacak? 13 Haziran 2019 Süper Loto çekilişi nerede gerçekleştirilecek?

Giriş Tarihi: 13.6.2019 12:14
Süper Loto çekilişi saat kaçta yayınlanacak? 13 Haziran 2019 Süper Loto Çekilişi!

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi sürüyor. Perşembe akşamları gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları için heyecan dorukta! Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Perşembe akşamları gerçekleşen Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Süper loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak. Çekiliş, saat 21:15'de başlayacak. Canlı yayında açıklanan numaralar daha sonra resmi internet sitesi üzerinde yerini alacak.

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Süper Loto çekilişi saat kaçta yayınlanacak? 13 Haziran 2019 Süper Loto Çekilişi!
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