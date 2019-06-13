Süper Loto çekilişi saat kaçta yayınlanacak? 13 Haziran 2019 Süper Loto Çekilişi!

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi sürüyor. Perşembe akşamları gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları için heyecan dorukta! Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Perşembe akşamları gerçekleşen Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Süper loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak. Çekiliş, saat 21:15'de başlayacak. Canlı yayında açıklanan numaralar daha sonra resmi internet sitesi üzerinde yerini alacak.