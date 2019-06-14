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5’inci kez uzaklaştırıldı

’nin en genç kadın kaptanı” unvanını alan ’a (35) yine ’ı rahatsız ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma verildi. Yanar, daha önce 2 kez zorlama hapis cezası almıştı

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2019
5’inci kez uzaklaştırıldı

Kaptan Aybike Alev Yanar(35) bir süre duygusal birliktelik yaşadığı Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı iş adamı Serhat Akpınar'ın (55) peşini bırakmıyor. Daha önce 3 günlük zorlama hapsine karar verildiği halde ikinci defa 3 günlük zorlama hapis cezası alan Yanar'a İstanbul Aile Mahkemesi'nce tam 4 defa uzaklaştırma kararı verilmişti.
Cezaevinden çıktıktan sonra mahkeme kararına muhalefet eden Yanar, Akpınar'a son iki aydır tehdit mesajları göndermeye devam etti. Yanar, 'Ancak engellersin ezik', 'Bu sadece küçük bir uyarıydı', '.. Ne yapsam acaba? Öyle 6 yıl aptal yerine koyup köşeye saklanmak yok', 'Sana söylemiştim, artık kaybedecek bir şeyim kalmadı. Ya benim hayatımı toparlayacaksın ya da ben seninkini dağıtacağım' diye tehdit mesajları gönderdi.

RAHATSIZ ETMEYECEK
Mahkeme daha önce 10 ay uzaklaştırma kararı verilen Yanar'a 5'inci kez uzaklaştırma kararı verdi. Yanar'ın 3 ay süreyle Serhat Akpınar ve eşi Tomur Akpınar'a yaklaşmaması kararlaştırıldı. Yanar, çifte şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmayacak. Ev ve işyerine yaklaşmayacak ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmeyecek.

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5’inci kez uzaklaştırıldı
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