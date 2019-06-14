Açlıktan ölmek üzereydi

BUGÜN NELER OLDU

KÜTAHYA Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Melike Pehlivan, 2 ay önce sokakta açlıktan ölmek üzere olan yavru köpeği veterinere götürerek tedavi olmasını sağladı. Tedavi sonrası sağlığına kavuşan yavru sokak köpeğinin adına ise mucize anlamına gelen "Tansık" konuldu. İlk bulunduğunda 2.4 kilo olan köpek, bugün 14 kiloya ulaşarak, sağlığına kavuştu. Yavru köpek Tansık'ı sahiplenen Öğr. Gör. Pehlivan, yanından ayırmak istemediğini ve ona çok alıştığını söyledi. Tansık, Melike Pehlivan'ın diğeri hayvanı "Itır" isimli kedi ile birlikte aynı çatı altında mutlu bir hayat sürüyor. Pehlivan, "Bir canlıyı yaşatmak çok zor ama sonunda yaşadığımız duygu tarifsiz. Herkesin etrafındaki tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymasını diliyorum" dedi.