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öğretmenin öğrencileri karne töreninde gözyaşlarına boğuldu

Yalova'da, görev yaptığı Mevlana İlkokulu'nun önünde geçirdiği kazada yaşamını yitiren öğretmen Akın'ın (37) sınıfında karne töreni yapıldı. 4/B sınıfı öğrencileri, Aysel öğretmenin anıldığı törende gözyaşı döktü.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2019 13:55 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 14:11
Aysel öğretmenin öğrencileri karne töreninde gözyaşlarına boğuldu

Kaza, 28 Mayıs'ta, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Görev yaptığı Mevlana İlkokulu'na gelmek isteyen sınıf öğretmeni Akın'a, minibüsten inip, yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışırken, karşı yönden gelen başka minibüs çarptı.

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Aysel öğretmenin öğrencileri karne töreninde gözyaşlarına boğuldu
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