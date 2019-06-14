Aysel öğretmenin öğrencileri karne töreninde gözyaşlarına boğuldu
Yalova'da, görev yaptığı Mevlana İlkokulu'nun önünde geçirdiği kazada yaşamını yitiren öğretmen Aysel Akın'ın (37) sınıfında karne töreni yapıldı. 4/B sınıfı öğrencileri, Aysel öğretmenin anıldığı törende gözyaşı döktü.
Giriş Tarihi: 14.6.2019 13:55Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 14:11
Kaza, 28 Mayıs'ta, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Görev yaptığı Mevlana İlkokulu'na gelmek isteyen sınıf öğretmeni Aysel Akın'a, minibüsten inip, yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışırken, karşı yönden gelen başka minibüs çarptı.