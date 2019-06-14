Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile Babalar Günü hediyeleri fırsatları! 18 Haziran indirimli ŞOK kataloğu listesi

Aktüel ürünler hakkında sorgulamalarını gerçekleştiren milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta da birbirinden farklı ürünlerde cazip fiyatları tüketicilere sunan marketler zinciri, özellikle Babalar Günü hediyesi fırsatları ile de oldukça iddialı. Hangi ürünlerin satışa sunulacağını merak eden yurttaşlar ise, 'İndirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin detaylarından, 18 Haziran tarihine kadar raflarda yerini alan indirimli aktüel ürünlere ulaşabilirsiniz.

Gerekli gördüğünüz ürünleri ise, size en yakın ŞOK markete giderek temin edebilirsiniz.

HAFTANIN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 12-18 HAZİRAN

ŞOK marketler zinciri tarafından 12-18 Haziran tarihleri arasında satışa sunulacak olan indirimli aktüel ürünler listesi açıklandı.

Haberimizin detaylarından birçok kişinin merakla beklediği ŞOK aktüel ürünler kataloğuna tam liste halinde ulaşabilirsiniz.